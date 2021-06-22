醫療集團涉賣假疫苗　罪成罰4萬元　負責人則脫罪

醫療集團被指藏有偽冒的「加衞苗9合1子宮頸癌疫苗」（HPV疫苗），接種後會令接種者得不到預期中的保護。集團及其負責人否認管有虛假商品說明的貨品罪，經審訊後，案件今天（22日）在東區法院裁決，該醫療公司被裁定罪名成立，罰款4萬港元，至於其負責人則脫罪。

港健醫療集團及其唯一股東及董事張維瑄（55歲）各被控一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」，指他們在2019年7月11日，在銅鑼灣廣場2期19樓06-07室管有6支九合一加衞苗疫苗，該等貨品均已應用虛假商品說明「MSD」，即指明為製造的人。

裁判官鄭紀航引述作供的化驗師及藥廠職員的供詞，他們均指出，正貨加衞苗的液體一定是渾濁不清、內含白色沉澱物，每支5毫升的疫苗內含5毫克鋁，並要儲存在攝氏2至8度的雪櫃內。但本案涉及的6支假疫苗呈淡黃色、沒有沉澱物，經化驗後檢測不到有鋁成分，亦沒有完整包裝，與另外7支正貨加衞苗一同放置在雪櫃內。裁判官認為涉案公司及任何有經驗的員工都必定知道這6支涉案假疫苗與正常的疫苗有分別，但該公司仍然將該6支假疫苗與另外7支正貨疫苗一同存放，證明該公司打算將假疫苗當正貨疫苗給客人接種，故裁定該公司罪成。

不過，裁判官根據該公司唯一董事張維瑄的錄影會面紀錄，裁定她對該6支假疫苗沒有確切認知，法庭也無法肯定她是否知道涉案雪櫃的情況，加上該6支假疫苗被收藏在雪櫃的深處，除非她曾經仔細搜尋過，否則她可能不知道公司有假疫苗存在。而法庭也不可能要求被告以保母式監管其員工，故裁定被告無罪。