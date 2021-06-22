斥控煙酒辦對買賣私煙視若無睹　區議員促加強調查

近年本港走私私煙問題嚴重，不但全港多個屋邨均出現俗稱「點心紙」的香煙傳單，多個網上平台更湧現大量貼文售賣疑似未完稅香煙及「白牌煙」。有區議員今日(22日)批評，衞生署控煙酒辦公室對黑市買賣視若無睹，擔心不法集團日後會更肆無忌憚，甚至把來源不明、已完稅的「白牌煙」批發給報販及士多，令商戶及消費者在不知情下觸犯法例，促請控煙酒辦主動調查香煙傳單、網上平台煙草買賣及廣告等違法行為。

屯門區議員巫堃泰指出，上年年底起收集屯門及青衣屋公屋邨邨內的「點心紙」的香煙傳單，同時發現多個社交媒體及網上購物平台，均出現未完稅香煙及疑似「白牌煙」的宣傳貼文，反映不法集團現已透過線上線下的方式推廣「白牌煙」等產品。

他續指，該些「點心紙」與網上宣傳，均涉嫌觸犯《吸煙(公眾衞生)條例》，此前曾就此去信控煙酒辦，但未見該辦有任何主動跟進措施，擔心不法集團日後行事更肆無忌憚，甚至把「白牌煙」批發給報販及士多，令商戶及消費者在不知情的情況下，因協助「洗白」未完稅香煙而觸犯法例。

巫批評，打擊違法煙草宣傳是控煙酒辦公室的職責，惟控煙酒辦在堵截宣傳上執行力近乎零，對黑市買賣視若無睹，不但拖累香港整體控煙政策，亦令「白牌煙」更容易流入市面。他建議，控煙酒辦應運用其法例賦予權力，加強主動調查及執法，堵截違法煙草宣傳，並提醒各網上平台或有用戶已觸犯《吸煙 (公眾衞生)條例》及提供改善方案。另外，控煙酒辦亦應向商場業主提供指引，以免商戶及消費者在不知情下誤墮法網。