抗癌女童設計首飾冀為病童籌款　基金助願望成真

現年10歲的蘇靖殷(Josephine)，兩年前不幸患上腦癌第三期，長達一年多的療程，經歷了手術、多次化療及電療，「Never Give Up(永不放棄）」是Josephine的座右銘，憑堅強意志對抗癌魔。「願望成真基金」及香港迪士尼樂園為她實現願望，設計以《魔髮奇緣》及其座右銘為主題的首飾，為病童籌款。

Josephine小學二年級下學期時出現斜視問題，母親帶她向眼科醫生求診，其後再照MRI(磁力共振掃描)，證實確診髓母細胞瘤。當時她小腦的腫瘤達3厘米大，醫生隨即安排她在翌日做手術。

蘇母形容，當時對女兒病情始料不及，就已經要面對手術和30多次化療及電療。慶幸的是Josephine在治療期間沒有太大不適，但仍有掉頭髮等副作用，一度令她失去自信，幸一直獲得家人及同學鼓勵，當時學校更為她舉辦音樂會，以作鼓勵及籌款。Josephine直言很懂得自娛自樂，入院時會帶同補充練習、勞作等，充實生命。Josephine兩母女同樣性格樂觀，一年多治療期間，沒有太過負面的想法，蘇母經常與女兒外出購物，又幻想康復後到日本旅遊，放鬆心情。

「願望成真基金」聽聞Josephine的故事，得悉她希望可以設計出一款首飾作義賣，並為病童籌款，為她實現願望。Josephine在迪士尼樂園義工馮敏琪協助下，最後完成了以《魔髮奇緣》及永不放棄為主題的首飾，勉勵他人勇於面對挑戰。

Josephine表示，當看到首飾放在香港迪士尼樂園商店的架上展示，感到十分興奮。雖然她因治病而有一年多未有上學，但她仍努力自修追上進度，其就讀的保良局蔡繼有學校亦見她與同學感情甚深，故讓她如期升讀小學四年級。