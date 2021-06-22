梁頌恆闖立法會會議室案上訴　終院押後裁決

因2016年立法會宣誓風波而被取消議員資格的梁頌恆，在同年11月2日夥同另一位黨友前議員游蕙禎及3名前助理衝擊立法會會議室，梁在2018年於九龍城裁判法院被裁定參與非法集結罪罪成，判監4星期。去年高院駁回其上訴後，他已即時服刑並已服刑完畢，他今日由大律師代表上訴至終審法院，要求推翻定罪，終院今日(22日)開庭聽取控辯雙方陳詞後，決定押後書面裁決。

梁頌恆在去年12月宣布計劃向美國尋求政治庇護，並已到美國暫住，他今日由大律師郭憬憲代表向終院提出上訴。上訴一方提出的法律爭議，牽涉非法集結的定罪元素，上訴方認為控方除了須證明梁有做出與他人集結、擾亂秩序等行為外，亦須證明梁具有犯罪意圖，即他是知悉其行為會令在場人士合理地害怕社會安寧受到破壞。但上訴方指，梁在事發時真誠相信自己有權返回會議室重新宣誓，他嘗試前往會議廳期間，獲保安開路，立法會主席梁君彥亦曾表示會為他監誓，他並無犯罪意圖。

上訴方今日進一步陳詞指，若法庭裁定非法集結屬於嚴格法律責任罪行，即控方毋須證明被告有犯罪意圖，法庭毋須評估被告的主觀思想，單憑在場人士不知成因的害怕就可以將被告無辜入罪。這不但未能保障市民和平集會遊行等基本權利，更可能導致警方濫捕。上訴方舉例指，假設有一班身穿黑衣人士，純粹為表達政治訴求而做出「五一」手勢，但在場有人見況後，卻聯想到2019年的連串暴力示威事件，因而害怕社會安寧受到破壞，即使黑衣人本身只想和平表達意見，他們仍有機會無辜入罪。上訴方重申，有關人士的害怕縱使是合理的，這也不代表黑衣人有擾亂秩序或激發他人使用暴力的意圖。

律政司一方則指，非法集結罪的立法原意是要維護公眾秩序，亦要預防社會安寧受破壞，因此控罪除了針對有犯罪意圖的人外，亦涵蓋「相當可能導致任何人合理地害怕集結的人會破壞社會安寧」的情況。而且控罪有別於平常理解的嚴格法律責任罪行，控方在舉證時須證明多個元素，包括有3人或多於 3 人集結在一起、被告有做出擾亂秩序等行為，以及集結人士具有共同目的集結在一起等等。對於上訴方指稱，非法集結罪最高可判處5年監禁，故控方證明被告有犯罪意圖是有必要的；律政司就指，若有人超越界線做出非法行為，意圖破壞社會安寧，他們被重判並不為過，但假若被告沒有相關意圖而被定罪，其判刑也必然較輕。