中醫師涉串謀病人用假醫生紙呃工傷　2人被控准保釋

被告曾繁傑及謝復昌今日同被控3項串謀詐騙罪，曾另被控5項欺詐罪。

職業司機涉嫌串謀中醫師發出虛假的醫生證明書，誘使3間公司向他支付工傷賠償共約4.7萬港元。兩人現一同被控3項串謀詐騙罪，司機另外被控5項欺詐罪，案件今天（22日）在觀塘裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。主任裁判官錢禮將案件押後至8月17日再訊，並批准兩人以現金1萬至2萬港元保釋，兩人期間不准離港及不得接觸控方證人。

報稱司機的27歲首被告曾繁傑，及報稱註冊中醫師的66歲次被告謝復昌，被控於2016年5月8日至2018年11月30日期間，一同串謀詐騙TNT Express Worldwide (HK) Limited、嘉頓有限公司及香港電視網絡有限公司，即虛假地表示，曾繁傑於2016年6月9日至2018年10月4日期間，先後13次向謝復昌求診，從而誘使上述3間公司向曾繁傑支付工傷賠償。

曾繁傑另被控於2017年9月8日至2018年2月28日期間，向嘉頓及香港電視訛稱他背痛，意圖詐騙而誘使兩間公司支付工傷賠償；及於2016年6月29日及2017年2月3日，分別向TNT及嘉頓報稱自己沒有刑事紀錄，以及於2017年8月30日向香港電視報稱自己曾受僱於TNT及嘉頓，意圖詐騙而誘使該3間公司聘請他。