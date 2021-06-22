網上裝修平台涉詐騙　有苦主損失90萬　海關：高度重視

不良銷售手法使消費者蒙受損失，如發生在家中裝修，損失金額對普通市民來說亦是極大負擔。最近有政黨接獲多名市民投訴，指近來的網上裝修平台涉嫌詐騙，今日(22日)到北角海關總部與海關交流，並反映有關裝修個案的情況及執法問題。該政黨指此類裝修騙案包括裝修公司採「拖字訣」，久久未能竣工，最後爛尾收場；甚或裝修公司無故失蹤，竣工後發現貨不對辦時亦無從追討。而有市民亦指裝修公司涉嫌作虛假商品說明，每宗個案涉及的工程金額由50萬港元至90萬港元不等。海關對事件表示高度重視。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，近期收到許多有關裝修工程的求助個案。而受害者通常因為裝修公司知道自己地址，擔心遭到恐嚇，受害人敢怒不敢言，有些又可能不知道裝修公司及師傅的全名，導致裝修工程騙案通常較難追討賠償。

鄧家彪亦指出，雖然曾陪同多名求助市民到北角警署報案，指有裝修公司涉嫌作虛假商品說明，全部受害者更已支付40%至60%訂金，對於一些普通家庭來說絕非一個小數目，除經濟損失外，更因此產生家庭問題。

海關表示，他們高度重視有關裝修或家具訂製的投訴，因金額高昂，對市民生活困擾嚴重。海關指出，過去成功定罪的個案涉及虛假商品說明、誤導性遺漏和不當接受付款，由2019年至今，總共就10宗個案採取了執法行動。