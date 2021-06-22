食環執法不力衞生成患　南區鴿屎滿地膠箱阻街野豬霸路

南區衞生問題惡劣，恐成防疫漏洞。有政黨今年4至5月在南區進行衞生巡查，發現區內店舖阻街、非法餵飼野生動物問題持續，包括有大量野鴿隨處便溺，憂易傳播禽流感，更甚不時有野豬闖入社區會翻倒垃圾桶，滋生細菌，批評食物環境衞生署執法不力，促署方增強執法次數，並提高罰則。

社區主任張偉楠、蕭煒忠證實，區內有不少店舖的發泡膠箱長期阻街，滋擾附近居民生活。張指出，「發泡膠山」造成人貨爭路問題，對鄰近老人院長者造成極大不便，加上問題持續已久，惟食環署去年10月至今年1月期間僅發出2張告票，根本無法根治問題。

蕭續指，因應香港仔街市即將翻新，有大量菜檔、肉檔開張，惟這些店舖多以發泡膠箱、紙箱及膠籃盛載食物，在夏天時濕箱容易滋生細菌，並吸引老鼠等害蟲傳播病毒，加上風高物燥，一旦有人亂拋煙頭，容易燃點發泡膠箱引起火災。

政黨南區支部主席朱立威補充指，南區經常有市民胡亂餵飼野鴿、野豬等野生動物，影響區內環境衞生，他舉例石排灣邨邨口對外斜坡位置經常有人放置食物，吸引野豬覓食，令野豬聚集此地，引起居民不安。

議員張國鈞亦指出，上述問題持續發生，反映食環署工作「離地」，現時觀塘區食環署已聯同環保署採納民間提出的「回收發泡膠實驗室」，惟南區食環署依然故我。對比九龍區以及港島區，南區的衞生情況依然欠佳。可見署方未有正視公眾教育、加強執法及系統性管理的重要性，過去亦只作小修小補，如在垃圾箱旁設置防撞欄，防止野豬撞毀，但未有就野豬繁殖問題作處理。

張建議，署方應增強執法次數、加強罰則，並對衞生問題作系統性管理。同時亦善用新科技，在相關黑點裝攝錄機，亦可引入二維碼，讓市民可即時投訴衞生問題。