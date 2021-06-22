運輸工涉藏鐵筆受審　控方申呈堵路影片被拒

運輸工人涉嫌於去年7月1日在銅鑼灣管有鐵筆與剪鉗，被控管有物品意圖損壞財產罪。案件今天（22日）在東區裁判法院審訊，控方申請將被告被捕後拍攝的新聞片段呈堂，但裁判官王證瑜認為片段與案無關，將之呈堂會對被告不公，因此拒絕申請。裁判官今天聽畢所有證供與陳詞後，決定押後至7月16日裁決，被告准以原有條件續保。

22歲被告曾嘉朗，被控於2020年7月1日，在銅鑼灣白沙道4號外管有一支鐵筆及一把剪鉗，意圖摧毀或損壞財產。截查被告警員鄭子俊作供表示，當日他與同袍到銅鑼灣一帶巡邏。下午近1時，他見到被告與另外2名男子，一望見警察便轉身離開。他覺得可疑便將被告截停，並在他身上搜出一支46厘米長的鐵筆及一把48厘米長的剪鉗。被告在查問下表示「屋企做裝修」，但沒有透露公司名稱或出示職員證，鄭便將被告拘捕。

今日控方向裁判官申請，將一段長近8小時的新聞直播片段呈堂作為控方證供，讓法庭參考當日的事件背景。不過有關片段是在被告被捕後才拍攝，沒有拍攝到被告、警員、甚至案發地點的情況，只見到當晚近7時有堵路情況。最終裁判官最終指片段不涉控罪所指之行為，拒納片段為證供。