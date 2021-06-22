林卓廷涉披露受調查人身份　辯方要求押後索指示

因被控違反《港區國安法》而要還押懲教署看管的前立法會議員林卓廷，另外涉嫌披露元朗721事件受調查人的身份資料，被廉政公署控告3項披露受調查人身份罪，林早前否認控罪，案件原定今天（22日）在東區法院作審前覆核，惟辯方表示今早才收到被告指示，可能會傳召一名專家證人，但暫時未能確定屬哪個範疇的專家，需要多一個月時間索取指示及準備，故今天無法安排審訊日期。主任裁判官羅德泉將案押後至8月5日下午再作一次審前覆核。

43歲被告林卓廷，被控3項披露受調查人身份罪名，指他分別在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露涉及該項調查的人的身份，即游乃強。

辯方在庭上透露，本案主要有2個爭議點，包括被告所披露的資料是否屬於法律限制的部分、以及被告是否有合理辯解。預計屆時將傳召3名控方證人及1名辯方專家證人，控方亦會呈堂約長2小時的記者招待會片段，不過只有數分鐘的內容與控罪相關。