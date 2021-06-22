司機逼女兒同睡並摸其私處　認非禮罪還押候懲

中年司機於前年在家中與14歲女兒獨處時，要求女兒不穿內衣、只穿睡裙同睡，期間更以震動按摩器非禮女兒私處。女兒及後將事件告知朋友及母親，警方接報調查後拘捕司機，司機今（22日）於區院承認一項非禮罪，還押至7月20日量刑，期間待索閱其精神、心理、背景及事主的創傷報告。

41歲被告C.M.H.承認於2019年6月27日非禮14歲女童X。辯方求情指被告曾患有精神分裂問題，案發時遇婚姻破裂打擊，受到失望及懊悔心情影響。

案情指被告為X父親，因妻子有精神問題，X與弟弟未入學便要入住兒童之家，每星期可回家一次。在2019年，被告與妻子關係轉差，X仍會到被告家度假。同年6月，X最後一次到被告家中度假時，被告要求與X同睡。X雖不情願，但依言照做，並在洗澡後只准穿睡裙，而不許穿內衣褲。

當兩人同睡期間，被告曾抱起X，又以震動按摩器放在X私處外圍，及以手指碰觸X私處。X事後向朋友及母親透露事件，事件被報警處理。被告同年7月被捕，在警誡錄影會面中承認犯事，並為此感到歉疚。