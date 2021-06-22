涉膝壓休班警胸再打臉　美籍銀行家罪成還押候判

前年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警想追截嫌疑人時與一名美籍銀行家糾纏，事後該名銀行家被控襲警罪，被告否認控罪受審，今（22日）在東區法院被裁定罪名成立。裁判官林希維將案押後至7月6日判刑，期間為被告索取背景報告。辯方透露被告的簽證明天將過期，希望能讓被告保釋等候判刑，惟林官拒絕建議，下令被告還押候判。裁決後被告透過友人發聲明，直言對裁決結果感到憤怒，對本港法治感到悲哀，表明會就定罪提上訴，又指在公義來臨之前，他不會罷休。

36歲美籍被告Bickett, Samuel Phillip，被控於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口梯間襲擊警員俞樹生。審訊時余供稱，案發時他穿便服乘港鐵上班，到事發地點時見到一名男子跳閘，他上前截停卻遇掙扎，俞取警棍架在對方頸部圖制服。期間俞被人拍打背部令其鬆手。跳閘男乘機逃去，俞追截無果折返。此時，被告突然出現在俞的身邊，打算搶去俞握着的警棍，並使出很大力氣拉跌他。被告又用腳跪在俞的胸口，出手打俞的臉數下，令他面部紅腫、左肩及大腿疼痛。

被告自辯則指，當時看見跳閘男遭休班警員用棍箍頸，似乎快要窒息，才出手介入，避免他再用警棍襲擊其他人。被告強調，事主當時是並不像警察，由於感覺俞用警棍毆打他，他才用右手拳打俞的臉部，強調此舉只是出於自衞。

裁判官今裁決時指，警員俞樹生的證供清晰，盤問時沒有動搖，裁定他誠實可靠。雖然起初俞是叫「有人非禮」而非跳閘，但法庭認為他這樣說，純粹是為了吸引更多人注意，無損其可信性。反之，法庭認為被告的辯解難以置信。如果跳閘男果真被警員警棍架頸至不能呼吸，他必定不能迅速回過氣來，並把握機會逃離現場。而且當時被告已壓着事主，實毋須再出拳襲擊，因此不接納被告自衞的辯解。此外，事主已向其他人承認自己是警察，當時被告也在場，法庭不相信他聽不到，裁定他是有意襲擊警員並罪成。