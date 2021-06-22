普通科門診預約疑遭第三者擅自取消　醫管局報警

醫管局普通科門診預約系統恐現漏洞，有病人在不知情情況下擅自被取消預約，經調查後發現，有關取消的指令是經由一個並非屬於該病人的電話號碼發出。醫管局已就事件報警，調查中沒有發現病人資料外洩，是次事件亦不牽涉其他由診所向病人直接發出的覆診診期。

醫管局發言人今日(22日)公布一宗懷疑被第三者擅自取消普通科門診預約的事件，局方上周六(19日)接獲轄下元朗賽馬會健康院的報告，一名病人依照其早前經普通科門診電話預約系統所預約的診期已透過系統被取消，診所職員隨即檢視電話預約系統內的紀錄，發現有關預指令是經由第三者發出。職員亦發現有關電話號碼近期曾多次致電預約系統，懷疑有人在病人不知情下擅自取消有關預約。

局方接獲報告後，檢視近期預約系統的紀錄，發現有關電話號碼過去曾多次致電預約系統，但由於致電者未能提供正確資料以核對身分，過去未有其他病人的預約被更改。

發言人續指，預約系統只容許致電人士確認其資料，以及預約、查詢或取消診期，致電人士不能透過系統進一步接觸病人的其他資料。醫管局正全面檢視預約系統，若發現可疑的電話號碼出現重覆致電預約系統的情況，會考慮暫時封鎖有關號碼等措施，以防止同類事件再發生。

局方提醒病人，若發現其經預約系統預約的診期被擅自更改，應立即與診所職員聯絡，病人亦應盡量避免將個人資料交予陌生人。