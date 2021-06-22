3月份職位空缺按年跌7%　住宿業成重災區

政府統計處今日（22日）公布今年3月就業及職位空缺統計數字，與上年同期比較，統計調查所涵蓋的行業，私營機構總就業人數下跌2.7%，即減少73,600人；而職位空缺數目為39 ,350個，較上年同期減少7%，即2,920個。

統計處指出，今年3月所有涵蓋行業合共僱用2,690,700人，進出口貿易業的就業人數為384,000人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）306,700人，零售業249,900人，金融及保險業236,200人，餐飲服務業205,500人和教育業205,400人。

與上年同期比較，多個選定行業的就業人數有所減少。就業人數減少的行業主要有住宿服務業（包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）下跌9.4%，減少3,600人；進出口貿易業下跌8.6%，減少36,100人；批發業下跌8.4%，減少4,700人；餐飲服務業下跌7.2%，減少16,000人；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業下跌6.7%，減少11,800人。

另一方面，就業人數增加的行業主要有人類保健服務業，上升4.0%，增加5,600人；地產業上升1.9%，增加2,500人。

而在39,350個私營機構職位空缺當中，金融及保險業佔4,780個，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔4,470個，教育業佔4,130個，住宿護理及社會工作服務業佔3,710個，而進出口貿易業佔3,050個。

大部分選定行業的職位空缺數目較上年同期有所減少，減少主要見於專業及商用服務業減少680個，下跌13%、進出口貿易業減少530個，下跌15%和資訊及通訊業減少520個，下跌24%。

與去年12月比較，今年3月統計調查所涵蓋行業的總就業人數及職位空缺總數，經季節性調整後分別上升0.2%及10.7%。