5月綜合消費物價指數按年升1%　連續5個月通脹

政府統計處今日（22日）公布今年5月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，5月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.0%，較四月份的相應升幅0.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在五月份的基本通脹率為0.2%，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。

統計處指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年5月止的三個月，平均每月升幅為0.2%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升32.6%；交通上升2.5%；衣履上升1.6%；基本食品上升1%；外出用膳及外賣上升0.9%；雜項服務上升0.6%；耐用物品上升0.4%。

而錄得跌幅的類別中，衣履按年下跌3.9%；交通下跌2.9%；耐用物品下跌1.7%；煙酒、住屋及雜項物品分別下跌0.9%、0.2%及0.1%。

政府發言人表示，以今年首2個月的通脹數據合計以消除農曆新年的影響，基本消費物價按年輕微下跌0.3%，主要反映食品價格的升幅收窄和私人房屋租金的跌幅擴大，而消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。

發言人又指，由於環球和本地經濟活動需要一段時間才會恢復到衰退前水平，物價壓力在短期內應會維持溫和，當局會繼續密切留意情況。