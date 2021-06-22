議員斥獸醫收費貴　促設公營寵物醫院　政府拒絕接納建議

本港動物權益政策落後，流浪貓狗問題長期未解決。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（22日）開會，討論動物權益相關事宜。多名議員批評本港獸醫收費高，建議當局提供公營獸醫服務全面保障動物權益。但港府回應指，無計劃提供公營寵物醫院，坊間推出不同的寵物醫療保險，能給市民不同的寵物醫療優惠。

根據獸醫管理局的統計數字，去年本港註冊獸醫數目為1,075名，本港於2018年的獸醫和寵物比例為1:410，較新加坡（1:2543）、英國（1:2374）及美國（1:3072）的比例為高，食物及衞生局認爲，上述比例反映香港比這些地方有相對較多的獸醫提供服務。

不過，不少議員關注獸醫服務收費問題。議員陳克勤表示，雖然本港獸醫和寵物比例為1:410，但流浪動物、社區動物較多，不少動物福利機構拯救動物後，需自掏銀包支付動物醫療費用，部分醫療開支更佔成本開支5成，他希望當局能提供公營獸醫服務，以及給予動物福利機構動物醫療資助，實現社會責任。

議員何俊賢亦表示感覺香港的寵物消費特別高，建議港府可提供場地，例如興建獸醫大樓，以降低場租並為寵物提供較低的價格。議員邵家輝亦建議政府設立公立獸醫醫院，以全面保障動物權益。

議員葛珮帆表示，收很多投訴指本港獸醫收費價格高，但參考統計數據卻發現原來獸醫人手足夠，追問爲何在人手充足下獸醫收費仍高，而有基層家庭遇到寵物有大病時負擔不起，惟有遺棄動物，希望「養寵物不會只成爲有錢人的玩意」。

食物及衞生局副秘書長吳麗敏回應指，本港影響收費的情況有很多，包括租金、場地及薪酬開支等因素，但目前目前獸醫人手充足，手藝以私營市場方式營運亦行之有效，加上坊間推出不同的寵物醫療保險，給市民不同的寵物醫療優惠，當局無計劃提供公營的寵物醫院。

漁農自然護理署助理署長薛漢宗則表示，該署目前與10多個社區愛護動物團體合作，透過兩大項目資助團體保育動物，包括絕育手術的費用由署方付款。該署最近就紀律部隊退休工作犬也有提供免費醫療服務。