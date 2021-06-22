警方拍攝違泊現場照「有相有真相」　「電子牛肉乾」爭議減逾半

在今年頭5個月，投訴警察課共接獲517宗須匯報投訴，較去年同期的478宗上升約8.2%。在所有投訴中，輕微指控佔大多數，包括294宗疏忽職守(56.9%)，180宗行為不當/態度欠佳(34.8%)，及9宗粗言穢語(1.7%)。監警會今(22日)舉行公開會議中，警方亦就電子定額罰款通知書、流動攝錄隊及「行咇易」進行簡報。

西九龍總區交通部執行及管制組警司劉達輝表示，在去年警方接到了逾45萬報案，而在警方近期使用流動攝錄隊後，已成功令近期油尖、將軍澳、沙田、中區的違泊情況明顯減少。

交通管理組警司聶凱鵬則指，採用電子定額罰款通知書增加了執法效率，由於前線人員會拍攝現場的照片，在「有相有真相」的情況下，減少了違泊告票相關的爭議。今年頭一季電子告票爭議總數的比例為0.19%，較手寫告票的0.44%少逾半。監警會委員歐楚筠擔心，前線警員需要隨身帶着電子告票列印機，會影響行動力。警方回應指該列印機的確重近2磅，但現時主要會交由專責的交通特遣隊負責，未來亦計劃擴展到在每輛警車皆放一個列印機，以增加靈活性。

另一委員陳正欣則質疑，警方在開發電子定額罰款通知書時，採用掃描市民車牌二維碼的方式，須待所有市民換取車牌時才可全面採用，但車牌是每10年換一次，「要10年先scan(掃描)到晒」，質疑為何不採用「行咇易」使用的光學字符(OCR)技術，毋須等候更新車牌。警方回應指會研究在未來加入相關技術。

行動部第四代指揮及控制通訊系統特別職務隊署理警司丘凱恩表示，使用「行咇易」應用程式後，將前線警員進行截停搜查的等候時間，由4分鐘大大減少至1分鐘，警方會在8月把「行咇易」推廣至3,000名前線警員，包括全部機動部隊成員及部分軍裝巡邏小隊。

監警會副主席易志明表示，不少監警會的投訴均來自截停截查執法，如前線警員在截查期間講粗言穢語，態度欠佳等，認為「行咇易」對降低市民投訴意欲的效果，仍需時觀察。

截至今年5月，警方就「反修例公眾活動」收到1,948宗投訴，當中須報投訴佔617宗(671人)，185人選擇全面調查、152人選擇撤回投訴、131人未有任何回覆、74人無法追查。就監警會去年針對修訂《逃犯條例》風波向警方提出的52項建議，警方表示現時已完成了32項，超過一半，進度理想，亦有5項建議取得主要進展。

今日是監警會主席王沛詩履新後首次主席公開會議，她會後向傳媒表示，很榮幸可以回到監警會工作，會致力維持監警會獨立、公平、公正處理投訴的原則，若有人濫用機制，作出無理、虛假的投訴，會不偏不倚地處理，以「保護維持治安的警務人員，避免他們受到無理的攻擊」，處理投訴時的目標是化解不滿，但更主要的是在每一宗案件中找到「警方有甚麼可做得更好」，以提升警方的服務質素，鞏固警隊在公眾間的信心。