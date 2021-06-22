板前壽司前經理挪公款2400萬　認6項盜竊罪還押候判

連鎖壽司店「板前壽司」一名會計部前經理，於2005年至2007年受聘該公司期間疑監守自盜，侵吞該公司共逾2,400萬港元，板前集團創始人鄭威濤早於2007年揭發事件，但至前年3月才報警求助，最終涉事經理試圖潛逃內地，在羅湖關口出境時被捕。該名經理今日(22日)在高等法院承認6項盜竊罪名，求情指他因家庭經濟壓力及沾染賭癮而犯案，暫委法官布思義決定押後至本月29日判刑。

現年50歲被告唐智靈，被控於2005年8月至2007年4月間，偷取板前集團旗下6間公司合共逾2419萬港元。案情指，被告於2004年受聘板前集團任職會計部經理，其職責包括記錄公司每間分店的每日開支，而公司總經理每日從分店收集現金後，會向被告匯報，並將現金交由被告存入各分店的帳戶。2007年初，被告未能按公司核數師的要求，提供有關會計文件供查閱，核數師遂告知鄭威濤，鄭本來吩咐核數師到被告的辦公室，與被告一同解決此事。不過，被告於2007年10月2日午膳後便失去聯絡，離開香港。之後，鄭跟核數師才發現被告偽造銀行存款單，佯裝有將各分店的即日現金存入板前的帳戶，鄭於2019年3月決定報警。

2019年7月17日早上7時，警方嘗試到被告的住所拘捕被告，但被告不在家；警方遂致電聯絡被告，被告聲稱自己是巴士司機，正在工作，着警方於當日下午到他的住所，最終被告在當日上午10時許在羅湖出入境管理準備離港，被截停拘捕。警誡下被告承認私吞公司款項，為隱瞞偷竊行為，他利用辦公室打字機偽造銀行存款單，並記入假帳目以圖將失款勾銷，而贓款已全數用於賭博。

辯方今日求情指，被告於2007年東窗事發後，曾經潛逃到深圳定居9年，但他為了照顧兒子，於2016年決定返港，並且有被捕的準備；但鄭威濤於2019年才報警，他因此在事發後12年才被捕。辯方指，被告於2002年與一名內地女子結婚，翌年誕下兒子，案發時被告飽受家庭經濟壓力影響，而他亦沾染賭癮，差不多每星期都會過澳門賭錢，涉案贓款經已全數輸光。辯方承認案件涉及違反誠信，但希望法庭輕判，法官則表示需時考慮量刑，決定押後判刑，被告需還押候判。