逾6成受訪者不滿政府抗疫表現　商會批放寬禁聚令如杯水車薪

新冠肺炎疫情持續，雖然本港已多日清零，政府昨日（21日）亦放寬禁聚令，不過疫情仍然打擊各行各業生計。香港民意研究所（民研）今日（22日）發布最新的調查結果，顯示有63%受訪者不滿特區政府的抗疫表現，有商會代表亦批評政府放寬的防疫措施幅度猶如杯水車薪，對餐飲和酒吧業界幫助不大。

香港民研於上月31日至本月21日訪問了8,946名市民，其中有63%的受訪者表示不滿政府的抗疫表現，比2周前的調查結果上升了5個百分點。另外，香港民研又於上月17至24日以電郵訪問了6,583名市民，當中55%的受訪者認為應完全撤銷禁聚令，而92%的受訪者則認為現時的禁聚令太緊。

香港教育中心商會副主席任偉豪表示，政府昨日終於放寬部分防疫措施，惟業界反應不大，形容放寬的幅度少如杯水車薪。他指A、B類餐廳佔餐飲業界大比數，卻只能維持4人一枱，而當局對酒吧及卡拉OK業界的限制仍然極大。他指政府特別放寬健身教練和顧客只要接種疫苗及保持足夠距離，在健身中心內不用佩戴口罩，估計政府可能將此做法擴展至其他場所，用以「谷針」。不過他強調政府最重要的是做好邊境防疫，同時間放寬社區防疫措施，令市民生活和經濟都可以回復正常。