野豬遷往偏遠郊野仍滋擾公眾　政府研究人道毁滅

野豬近年在市區造成的滋擾日益趨增，環境局及漁農自然護理署今日（22日）遞交立法會的文件指出，當局正研究是否有需要將一些慣常於繁忙市區或公眾地方出沒，特別是被搬遷至偏遠郊野後仍經常重返市區的野豬，納入人道處理的類別。

漁護署自17年年底開始，嘗試以捕捉及避孕／搬遷計劃（計劃）處理野豬在市區造成的滋擾問題。立法會文件顯示，截至今年3月為止，共捕獲逾800頭野豬，當中約190頭及160頭分別接受了避孕疫苗及絕育手術。另一方面，漁護署已將逾610頭野豬搬遷到遠離民居的偏遠郊野。

文件續指，除曾襲擊人、搶食物的高風險野豬外，一些慣常於繁忙市區或公眾地方出沒，特別是被搬遷至偏遠郊野後仍經常重返市區的野豬，由於已習慣在人群中活動及覓食，該些野豬可能會對市民及道路使用者的安全構成潛在風險。

為了加強保障公眾安全，以及減低習慣於市區出沒或民居覓食的野豬帶來的風險及滋擾，漁護署正在進行評估，研究是否有需要修訂有關指引，把有關野豬納入人道處理的類別。在完成評估後，部門會向野豬管理諮詢小組匯報結果，並諮詢他們的意見。