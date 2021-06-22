市建局聘財務顧問研究財政　料2023至24年需融資

市區重建局在逆市下錄得盈餘。該局於2020至21年度錄得約1.5億港元盈餘，資產淨值達至約472.4億港元，盈餘主要來自東京街/福榮街項目招標帶來的盈餘、出售自行發展項目如「煥然懿居」首置項目的盈餘、攤分合營項目的盈餘，以及因多個項目的發展計劃及預計項目成本改變而回撥虧損撥備。立法會發展事務委員會今(22日)繼續開會討論相關事宜。會上，市建局指未來1至2年資金充足，但預計2023至24年需要融資。

於會上，多名議員關心市建局財政問題，議員麥美娟認為若市建局面臨財政壓力，政府不能忽視相關財政問題及坐視不理，認為政府應考慮動用各資源支持該局進行房屋發展。該局回應指，相信未來一、兩年資金無問題，但預計2023至24年要開始融資。市建局行政總監韋志成指，局方正向政府請求提高借貸上限，未來融資的渠道會包括發債和向銀行借貸，同時會於今年聘請財務顧問研究方案。

另外，談及地區規劃研究，議員柯創盛促該局加快對各區如西灣河及黃大仙等地區進行可行研究。該局回應指，目前已完成油旺地區規劃研究，正與政府商討細節，至於黃大仙和西灣河的重建研究，涉及共500至600幢大廈，期望1年內完成。

至於市建局與香港平民屋宇公司的大坑西新邨重建項目，該局預料今年第3季可向城市規劃委員會呈交申請，會提供3,300個單位，其中1,300個用於重置居民，2,000個是首置單位，預料2026年預售。