政府將郵輪列入表列處所 　公海遊受禁聚令規管　本周四生效

政府今日(22日)就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的修訂刊憲，調整豁免群組聚集的範圍，以及提供法律框架，以便在復辦郵輪「公海遊」時，實施相關的防控感染措施，有關修訂將於6月24日零時零分起生效。

政府曾於5月26日公布，郵輪「公海遊」在郵輪公司嚴格採取一系列衞生防疫措施下，包括：所有船員及乘客必須在郵輪行程開始前，完成兩劑新冠疫苗接種並已過14天、已完成接種疫苗的船員仍須每隔14天於岸上接受病毒檢測、乘客必須在登船前持有48小時內無染疫證明等，最快可於7月底起復航。

為此，政府修改把「郵輪」納入為第599F章下的表列處所，以容許政府就郵輪的營運模式，包括相關感染控制措施施行限制或規定。

此外，政府於昨日(21日)公布調整第599G章下豁免羣組聚集的範圍，相關法例修訂已於今日獲行政會議通過。