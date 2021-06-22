港鐵增購逾百部自動心臟除顫器　供市民使用為他人急救

突發性心臟驟停令人短時間失去意識，一旦救援延誤，患者每分鐘存活率更會下跌10%。港鐵早於10年前，在除輕鐵以外的全線重鐵車站配備自動心臟除顫器(AED)，但只供車站職員用來為乘客急救。港鐵今年參與了消防處「AED睇得到用得到」計劃，將斥資逾500萬元購入約120部AED，陸續在各個重鐵車站添置，供公眾人士於緊急時使用。首批增設的AED昨日起於尖沙咀站、尖東站及中環站月台及車站大堂正式服役，港鐵希望藉此推廣「市民伸出援手，救人為先」的理念。

港鐵每日接載數百萬人次乘客，不時會有乘客身體不適，因此港鐵每個車站均有督導級職員擁有急救資格，懂得使用心肺復甦法(CPR)及操作AED；一旦有乘客心臟驟停，職員能在救護員到達前提供初步急救。港鐵車務營運總管黃琨暐表示，目前港鐵共有280部AED，屬每個重鐵車站的基本配備，但只供車站職員使用，而每年有10多宗個案需使用AED救援。

去年8月，金鐘站曾發生一宗乘客不適事故，持有急救資格的車站管理主任江俊威發現患者心跳極弱，於是以CPR和AED電擊施救，患者隨即呈甦醒跡象；最後由救護人員送往急症室，乘客亦告平安無恙。他稱，當日是他首次正式使用AED為人急救，但操作簡易，只要跟隨儀器指引貼上電擊貼片，AED就會自行檢測患者心跳狀況，並施以電擊。

黃表示，港鐵會再購入100多部AED，連同現有的AED，總數增至近400部，當中300部會安放在車站大堂及月台，供公眾人士於緊急時使用，預料日後每個重鐵車站及西九龍高鐵站將至少有兩部AED提供服務。首批新AED主要安裝於繁忙的轉線車站，今年年底內所有重鐵線車站均會添置AED。