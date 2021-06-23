東方日報A1：銀行主動凍結戶口有錢冇得收　《蘋果》等拔喉

壹傳媒旗下《蘋果日報》（《蘋果》）陷絕路等收檔！保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果》3間公司約1,800萬元資產，昨日有銀行界消息披露，目前有至少一間與壹傳媒有主要往來的銀行，礙於自身風險，決定自行凍結其他未遭局方凍結的帳戶資產，《蘋果》出糧勢成問題。事件引發大批《蘋果》員工辭職跳船，當中更包括高層之一、早前因涉違《國安法》被捕的動新聞平台總監張志偉；而《蘋果》的業務亦步向「凌遲處死」局面，繼每晚播出的《蘋果9點半新聞》於前晚停播，財經網上版昨亦宣布凌晨起停止更新；《蘋果》網上英文版亦緊隨在昨午宣布停止更新，目標維持報紙業務至本周五的死期。

保安局凍結《蘋果》3間公司資產後，壹傳媒董事會周一決定，若保安局未能解封有關資產，《蘋果》將於周五結業。壹傳媒目前雖仍擁約4億元資金，但銀行界消息指出，雖然壹傳媒其他相關公司的帳戶，未接獲法庭命令須凍結資產，惟有至少一間與其往來的銀行，決定自行凍結其他相關的帳戶資金，並於內部電腦系統設定相關帳戶的資金不能進出，故壹傳媒未能動用其他戶口資金，支付員工薪金及供應商款項。

據了解，有銀行認為現時處於「風眼位」，若容許相關戶口有正常交易，恐怕會違反《國安法》，亦憂慮當局會追究，故下此決定。消息人士強調，銀行本身有權凍結戶口，全屬銀行商業決定，故目前壹傳媒「有錢冇得收」。據壹傳媒年報顯示，該集團有4間主要往來銀行，包括滙豐銀行及星展銀行，以及台灣的上海商業儲蓄銀行及台中商業銀行。星展銀行昨回覆指，不會就相關消息傳聞作出評論。

出糧危機引發《蘋果》員工大批「跳船」，由前晚開始，連日來已見不少員工離開將軍澳壹傳媒大樓時，如逃難般手持一袋二袋、一箱二箱、甚至出動小型手推車帶走個人物品。昨日雖仍有員工上班，但其中一名高層張志偉已辭職，有員工更表示部分組別的主管，包括財經組，已帶着全組人請辭。據悉，國際、突發及英文版的主管已辭職，動新聞的剪片已全部離職，實習記者亦已被通知不能再上班。

《蘋果》大量員工離職，多個版面無法維持正常運作。繼每晚的蘋果9點半新聞在前晚率先停播後，《蘋果》財經網上版昨宣布凌晨起停止更新；《蘋果》網上英文版其後亦在昨日中午宣布停止更新。其中財經網上版昨晨以簡短啟事公布停止更新的消息，當中未有詳述原因。

目前正陷獄的壹傳媒黎智英，被控違反國安法等候開審，其壹傳媒股份及個人資產遭保安局凍結；壹傳媒5名高層在上周四被捕，其中兩名高層壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果》總編輯羅偉光，則率先被落案檢控違反國安法，《蘋果》1,800萬元資產亦被保安局凍結。

資產解封與否成《蘋果》存亡關鍵，壹傳媒早前去信保安局要求解凍相關資產，保安局昨再回覆，稱由於有關案件已進入法律程序，局方不會就事件細節作評論，而有關解封已凍結的財產的申請，保安局局長會依法處理。

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