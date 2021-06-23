開拓創意路線　提供深度體驗

疫情反覆，本港各行各業飽受重創，其中以接待出入境客為主的中小型旅行社大受影響。為求生存，不少旅行社去年開始轉型，將目標客群轉為本港家庭客，主打本地深度遊，景點不再是旅客打卡熱點，而是要有「落手落腳」的旅遊體驗。有旅行社負責人指，本地遊的吸引力在於可以帶旅客去一些就算居於香港也從未去過的地方體驗，加上政府政策上的大力支持，成功開發新的旅遊路線。

「疫情爆發，生意可以話係無咗九成九。」Splendid Tours & Travel經理朱俊祺（Kelvin）指，疫情前公司一直做來港外國旅客生意，當時的本地遊行程大多是去一些熱門打卡景點，例如山頂、尖東海旁和淺水灣等等，但實施嚴格的來港檢疫及隔離政策後，來港旅客絕迹，公司不得不轉型求存，將目標放眼本地客，「本地人去尖沙咀去山頂使咩參加旅行團？所以我哋行程上要有一個好大嘅轉變先會有吸引力。」

Kelvin所指的轉變是徹底改變行程，由「大路」的打卡熱點旅遊模式改為體驗式旅遊，如行山和去有機農場摘新鮮水果，「呢啲戶外活動，疫情下好受香港人歡迎，我哋將呢啲活動做一個package，提供晒交通同午膳，等佢哋體驗得嚟唔使煩其他嘢，舉個例去元朗一個比較偏遠啲嘅農場，如果唔係跟團嘅話可能就算想去都會怕麻煩而唔去。」Kelvin又指，旅行團會跟隨政府所有防疫規定，包括所有參與團友須使用「安心出行」手機應用程式以及在登上交通工具和進入景點、食肆等場所掃描二維碼記錄行程等等。

事實上，政府亦不乏政策配合本港旅行社轉型，如香港旅遊發展局先後推出兩輪「賞你遊香港」計劃，按參團人數補貼旅行社，每位旅客補助500元，第二輪計劃名額更增至兩萬個。市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費800元，就可以憑店舖發出的正本收據，直接向參與計劃的旅行社預訂行程。

採訪當日剛好有「賞你遊」本地團成團，行程包括遊錦田壁畫村、二帝書院和朗屏士多啤梨葡萄園，參加旅客多是「一家大細」和老友記，正如Kelvin所言，交通對他們來說的確十分重要，加上行程會到酒店用膳，對旅客來說又多了一重吸引力，「啲客去完個反應都好正面，甚至會打嚟問幾時再有團，就算景點一樣都話想去多次，將來通關後我哋都會將呢啲路線推廣畀外國旅客，相信同樣會大受歡迎。」散團時老友記除了笑逐顏開，手中更是一袋袋新鮮瓜果，滿載而歸，難怪他們紛紛表示對行程十分滿意。