鄭若驊夫潘樂陶承辦驗車大樓「壞腦」　運輸署推電話預約補鑊

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程，其承辦電腦系統的青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓，電腦系統設定早前疑被入侵需停用，連帶車輛檢驗預約系統亦須停用，透過該系統未來3至4個周的已預約資料或遭外洩。運輸署今日(23日)更特意為安樂工程「遮醜」，指因應車輛檢驗預約系統停運，會設立電話預約服務熱線，為檢驗車輛提供排期服務，直至另行通知。署方僅稱，正與機電工程署密切跟進系統維修工作，以盡早恢復網上車輛檢驗預約服務。

電話預約服務只適用在綜合大樓進行年檢的車輛，包括不超過16公噸車輛總重的貨車或特別用途車輛及拖車；市區的士、小巴、出租汽車、車輛總重超過16公噸的貨車或特別用途車輛。熱線服務時間為除公眾假期外的周一至五、上午9時至下午6時。車主或其代理人使用熱線服務預約車輛年檢時，需要向運輸署提供相關的車輛細節及其聯絡資料，以便運輸署向他們發出短訊確認驗車詳情。

至於其他車輛檢驗服務，包括巴士及新界的士年檢、車輛類型評定、登記前預檢、車輛重驗等，車主或其代理人可往相關的驗車中心的預約櫃枱辦理預約，驗車中心只會處理車輛牌照於4個月內屆滿的車輛年檢排期。

運輸署早前自爆，新驗車大樓電腦系統出現問題，經機電工程署檢查後發現有關系統設定懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，該電腦系統已經即時暫停運作，連帶土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統需要暫停運作，署方當時已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署報告。

東網早前獨家踢爆，該大樓啟用後即被發現問題多多兼行政混亂，包括電腦系統不穩定、驗車槽過闊及地下無指示等多宗罪，導致驗車車輛大排長龍，更有貨車的車輪不慎跌入過闊的驗車槽中。其中矛頭直指的驗車設備欠完善、電腦系統頻出問題，有關合約由安樂工程承辦，涉款2.03億港元。