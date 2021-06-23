月添4英國病例皆涉變種病毒　何栢良憂減疫監致社區失守

環球新冠疫情復熾，L452R變種病毒株在多國廣泛傳播，加上暑假臨近，正值留學生回港高峰期，惟港府為求催谷疫苗接種率，對完成接種的入境人士大開方便之門，擬減免酒店疫監至14日，其餘日子准以家居自行監察替代。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(23日)在電台節目稱，政府應調整對各地疫情的風險級別評估，建議將英國納入A2組、即「甚高風險地區」，要求從英國抵港人士的檢疫期維持21日，即使已接種疫苗，亦不可縮減檢疫期；萬一有個案流入社區，恐令本港連續15日本地「清零」的局面「一鋪清袋」。

最近一周，英國每10萬人有100宗確診個案，確診比率甚至比印度、菲律賓、巴基斯坦和尼泊爾等地更高；何栢良又引述英國官方統計，指當地本月首20日已有15萬宗新症，其中最近一周急增6.8萬宗，較四周前多3倍，加上本月99%確診個案，患者都帶有印度流行的Delta變種病毒，主要是中學生或大學生。

何續稱，香港本月錄得4宗英國輸入個案，患者年齡介乎18至20歲，均帶有L452R變種病毒株，相信是屬於Delta變種病毒，反映現正於英國留學的港人，亦屬於最高風險群組，故當局完全無理由放寬英國抵港人士的檢疫要求。

按照港府現時規定，英國屬於B組、高風險指明地區。自英國抵港的入境者，若未完成疫苗接種，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間要接受4次檢測。惟已接種疫苗，可按規例將酒店強制檢疫期由21天減至14天，其餘7天則可以家居自行監察替代，期間要接受3次檢測，而抵港第16天、第19天亦須強檢，即合共檢測5次。