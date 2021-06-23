首宗涉違國安法案開審　官指庭內有人拍照決定報警

首宗涉嫌違反《港區國安法》的案件，涉案23歲被告唐英傑被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害罪，他否認所有控罪，案件今天（23日）在高院原訟庭開審。由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信審理。甫開庭，杜官便交代，有人在開庭前在法庭內拍攝，法庭決定報警處理，並特意指示傳譯員以廣東話提醒庭內人士，法院大樓內嚴禁拍攝或畫畫。

被告唐英傑被控於2020年7月1日，在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

次項控罪指他於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全，導致警員8260、2674、12197重傷。交替控罪則指，他在道路上危險駕駛一輛電單車，引致警員8260、2674、12197身體受嚴重傷害。律政司司長早前作指示，是次審訊不設陪審團，被告就此決定提出上訴但遭駁回。