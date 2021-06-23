2青年圍毆疑似便衣警　暴動傷人罪成囚26個月

前年11月有示威者在銅鑼灣堵路，期間一名21歲男生被懷疑是便衣警，因而被在場人士圍毆，過程中有人用雨傘遮掩。警方其後拘捕2名涉案男子，當中包括事主的中學師弟。2人早前承認暴動及傷人2罪，今（23日）雙雙被判入獄26個月。區域法院法官練錦鴻官形容，今次事件是場大型的霸凌滅聲行動，行為與暴政相同，又指雨傘此前是弱勢對抗強權的象徵，但現在已淪為武器，成為欺凌弱勢、掩飾真相及逃避刑責的工具。

2名被告依次為王家俊（23歲）及李樂恒（21歲），他們被控於2019年11月13日在銅鑼灣金百利商場地下參與暴動及襲擊男子X，其中李是被告的中學師弟。案情顯示，X當日出於好奇，從行人路觀看集結情況後打算回家，期間被2名男女尾隨偷拍，及後更被約10名示威者包圍。示威者懷疑X是便衣警，要求檢查他的背包，X拒絕，未幾有人即搶去背包，把裝載在內的東西倒在地上，當中有一個印有警察機動部隊標誌的水樽及一條印有「Hong Kong Police」的頸繩。X隨即被2名被告及其他人拳打腳踢，有人開傘企圖遮擋過程。X後被送院診治，其耳廓有瘀傷及頭皮有3處血腫。

練官今判刑時指，2019年發生一連串示威抗爭活動，起初尚有示威者以和平方式抗爭，後來卻漸漸被滋事分子騎劫。他們以為違法可以達義，但事實上，他們行使的不過是另一種暴政，不比對方高尚。就本案而言，即使事主果真是警員，其行動亦有法律支持，而事件發生在銅鑼灣這一商業區，對香港聲譽造成難以想像的損害。練官又提到，社會當時瀰漫仇警情緒，是基於有警員在示威中使用武力，但其實警員的行為，正正源於示威者的作為，認為他們仇警如同小狗追咬自己尾巴，令人難以理解。練官指出，警察的權力受社會及法律監管，一旦有警員被定罪，懲罰會更為嚴重。