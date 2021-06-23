陳肇始得把口　懶理胡亂放生釀生態災難　3年零檢控

在不同的節日中，香港皆會有不少人組織「放生」活動，惟大量被放生的動物因未能適應野外環境而死亡，祈福隨時變折福，而當局在過去3年間皆未有成功檢控。食物及衞生局局長陳肇始今(23日)回覆議員書面質詢時表示，在2018至2020年期間，漁護署分別接獲7宗、1宗及2宗有關放生活動的投訴，署方人員到現場視察時並沒有發現殘酷對待動物的情況，因此未有作出檢控。

陳肇始表示，現行法例並無禁止放生活動，然而不當地放生動物，包括放置動物於不適合生存的環境，可能會影響該些動物的存活，亦可能會影響本地生態。就動物應否及是否適宜放歸野外，以及放歸的地點或環境是否合適等，均須經過相關專家研究及科學化的評估，因此政府並不鼓勵市民自行放生動物。

文件又提到，為了讓本港動物的福利得到更好的保障，政府建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括向動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」、加重殘酷對待動物罪行的罰則等，而為了令相關條例更清晰，政府亦 計 劃在條例內明確指出將動物放到不合適的環境中以致動物受到痛苦為殘酷對待動物行為，強調正全力推進法例草擬的工作，爭取盡快把條例草案提交下一屆立法會審議。