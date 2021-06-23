教師買《蘋果》回校派發　楊潤雄：校園不應有政治活動

本港屢次發生有教師將政治帶入學堂的情況，有議員今日(23日)提出質詢，指部分教師向學生灌輸歪曲觀念，教育局應加強對教師的培訓。另有議員指出最近多位《蘋果日報》高層疑似觸犯《港區國安法》，卻有教師在校園內派發《蘋果日報》，希望局方交代應如何處理。教育局局長楊潤雄指會向被譴責、警告及勸喻的教師給予培訓課程，又強調政治活動不應在校園出現。

議員張宇人指部分教師挑起學生對國家的反感，認為局方應在教師的培訓中，加強價值觀教育、《憲法》、《基本法》及國安教育。他又稱局方一直對曾犯錯、新入職及即將升職的教師作培訓，但實際上全港中小學教師都「十萬八萬」，認為局方應要求教師定期進修。議員黃國健指出局方僅鼓勵被譴責的教師接受培訓，強調非強制的措施或許難以見效，促建立制度讓相關教師需接受強制性培訓。

楊潤雄回應指，局方在2019年及2020年分別取消或拒絕6名及7名教師的註冊，稱取消教師註冊涉及不少原因，當中2宗涉及教授嚴重偏頗內容。對於應否對被取消資格的教師進行培訓，才可讓其重新申請註冊，楊指培訓一般只開放予在職教師，局方在2020年至2021年度期間，對新入職的教師及校長給予《憲法》、《基本法》及國安教育的培訓。楊指出每宗個案不一，故難以建立培訓機制處理，但指出學校亦有責任作出適當跟進。

此外，議員何俊賢指出，學院內曾出現「政治病毒帶菌者」，舉例指早前有《蘋果日報》高層疑似違反《港區國安法》，但有教師就在校園內派發《蘋果日報》，質疑該名人士的動機，並要求局方交代應如何處理。楊則指不討論個別個案，強調政治活動不應在學校出現，會繼續與學校跟進，而學校亦應跟指引採取適當行動。