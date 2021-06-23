葵青流動牙科車去年底完約　消息指3機構有意接手

葵青區議會轄下的葵青社區重點項目早年申請「區區有一億元」撥款，以4,000萬港元購入2輛流動牙科車及相關人手設備，為區內60歲以上居民提供牙科服務，惟承辦服務的仁濟醫院去年底完約後，至今仍未找到機構接手。據了解，區議會明日(23日)將商討相關計劃，目前有3間機構表明有意接手牙科車。

相關流動牙科服務由2016年起提供，由仁濟醫院負責承辦，區議會曾於2018年與院方簽訂延續服務協議，惟該院在去年底完約後，未有再續約。計劃開展的首45個月，已為2.29萬名長者提供服務，直至去年底仍有約4,000人已預約，但未能輪候到相關服務。

仁濟醫院拒絕承辦後，區議會嘗試聯絡其他相關牙科營辦商，當時卻乏人問津，政府當局人員曾一度表示，最壞打算或要「劏車」。不過，消息指仁愛堂、東華三院及博愛醫院近日均有意接手牙科車，分別提供學生牙科保健服務，以及地區健康支援工作等，區議會明日將開會討論。

葵青區議員周偉雄透露，仁濟醫院當時表示因人手及資源調配問題，未能繼續提供服務，民政事務處其後已一直聯絡不同機構，希望能認投牙科車。至於仍輪候牙科服務的4,000名居民，區議會正考慮將他們轉到其他醫療機構接手。

翻查文件，民政事務總署早年批出8,680萬港元，用作葵青區的社區重點項目計劃，當中牙科護理服務涉及3,690萬港元，葵青區議會承擔大部分服務成本，而服務使用者則須分擔餘下的小部分成本。另外，政府亦撥出4,000萬港元的預算開支，涵蓋員工開支及水電費、購置2輛流動牙科診所車及醫療設備。