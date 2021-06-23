工程項目中標價過低　議員憂承建商或為慳錢聘黑工

政府的工務工程項目眾多，有議員指出大量合約的中標價過於便宜，擔心此惡性競爭導致承建商為節省成本而將貨就價，或聘請非法勞工，亦有機會令承建商入不敷支、工程「爛尾」。政府強調採納標書時會一併考慮承建商的技術、財務能力等，並不是以價低者得的原則作決定。

議員劉國勳今日(23日)在立法會會議提出質詢，他引述政府在去年第4季所批的22項基本合約中標價，與該合約的工程計劃核准預算費中預留的款額之間出現重大差額，平均中標價僅相當於預留款額的70%。他擔憂承建商為節省成本而將貨就價或聘請非法勞工，他亦提及去年全年的地盤工程死亡人數為18人，但今年上半年有關的死亡人數已達14人，當中並未包括非法勞工的死亡數字。

政府回應指，採納標書時會考慮承建商的技術能力及表現，此評分比重一般佔40%，在部分高度複雜的項目中更佔50%，繼而才考慮標價，總得分最高的標書會得到採納。另外，政府亦會評估承建商的財務能力及標價的合理性，以確保中標者可按合約要求完成工程。如有不合理的低價標書，因顧及到或影響履行工程的能力或毀約，即使獲得最高的綜合評分亦不會獲採納。政府部門亦會嚴謹監察施工進度，如情況未有改善或會暫停其投標資格或從認可承建商的名冊中除名。

另一議員梁志祥則關注承建商在疫情期間可提出較低的標價，惟擔心在疫情好轉後，有關工程成本或會上漲，令一些年期較長的工程難以承擔餘下費用，或會引致工程延誤或承建商「蝕本執笠」。梁問及若然工程「爛尾」，政府會否再向立法會申請追加撥款。政府表示，過去10年只有2.3%的工程因成本急升，經過工務部門專家評估屬合理的成本增加，才向立法會申請追加撥款，認為比例甚低。至於在今屆政府所批的工程中，亦認為沒有需要申請追加撥款。