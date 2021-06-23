美食車月入最差僅3.5萬　政府不排除結束先導計劃

美食車先導計劃運作4年一直成效不彰，即使政府早前延長美食車先導計劃一年至明年2月2日，但在疫情衝擊下，也只能苟延殘喘。根據商務及經濟發展局遞交立法會書面文件顯示，12部持牌美食車過去16個月總收入僅約為267萬港元，個別月份只有一部美食車營運，最差情況每月只有3.5萬港元收入。當局認爲，美食車在香港作為一個旅遊設施的發展實在有限，正檢視計劃數據及成效，不排除最終會結束美食車先導計劃。

商務及經濟發展局局長邱騰華書面回覆議員姚思榮提問，指先導計劃目前有12部持牌美食車，根據營運者已遞交的帳目報表，所有美食車在去年1月至今年5月下旬，總收入約為267萬港元，營運的美食車數目每月只有3至5部，個別月份更只有一部美食車營運，營運的美食車每月平均總收入也只有3.5萬至28萬元，去年7至9月，本港出現第三波疫情時生意最差，每月平均僅有3.5萬港元收入。

先導計劃目前有12個營運場地，但自去年初疫情爆發以來，8個美食車營運場地不時關閉，其中較受歡迎的地點包括香港迪士尼樂園、海洋公園、梳士巴利花園及尖沙咀藝術廣場，斷斷續續關閉了近一年。即使目前所有12個營運場地均已開放，只有迪士尼樂園、賽馬會香港足球總會足球訓練中心、尖沙咀藝術廣場和西九文化區有美食車營運。

當局指出，美食車營運面對不少困難，包括須在指定場地營運，並要與附近食肆有一定距離，以維持公平競爭；停泊位置不應造成人車阻塞，並需要有場地管理者可為美食車提供電力及其他支援服務；營運亦極受天氣影響。當局認爲，美食車發展實在有限，正審慎地檢視先導計劃的數據及成效，以決定未來路向，並不排除最終會結束先導計劃。

美食車先導計劃於2017年2月3日展開，為期兩年，初期共有25部持牌美食車，首年總收入為2,117萬港元，其後每況愈下，亦不斷有美食車退出。政府於19年將先導計劃延長兩年至今年2月2日，其後受到疫情影響，再延長先導計劃一年，至2022年2月2日。