非本地接種疫苗人士未有電子針卡　政府研提供打針紀錄二維碼

非本地接種疫苗的港人目前仍未獲港府發放電子針卡，食物及衞生局局長陳肇始今日(23日)書面回覆議員查詢時透露，正研究將曾在內地接種疫苗的香港市民的接種紀錄，收錄至政府的疫苗接種紀錄數據庫，並向他們提供接種紀錄二維碼。

陳指出，現時在香港以外完成接種相關疫苗的人士，可透過出示當地相關機構發出的疫苗接種紀錄，並填寫申報表格，以獲得疫苗氣泡下的待遇，包括放寬登機、檢疫及檢測安排。

被問到會否考慮在應用程式「安心出行」中，加入儲存經認證非本地接種疫苗紀錄的功能，陳指正研究將曾在內地接種疫苗的香港市民的接種紀錄，經申報以數碼方式收錄至政府的疫苗接種紀錄數據庫，並為他們提供接種紀錄二維碼。她指待確定技術可行性及落實有關安排後，相關人士可將其疫苗接種紀錄二維碼儲存在其手機的「安心出行」內，方便有需要時展示。

另外，自去年11月23日「回港易」計劃實施以來，至本周日(20日)，共有185,546人次透過回港易返港，但政府未有備存返港人士在內地接種疫苗的人數。