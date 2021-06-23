外傭短缺嚴重　議員促修例引入內地傭工

因應新冠肺炎疫情，外傭難以來港，造成短缺、跳工問題嚴重。有議員今(23日)再在立法會上提出質詢，要求政府引入內地傭工，放寬過時的法例；惟勞工及福利局和保安局官員都稱，現時不會修改入境條例讓內傭來港，或讓外傭於留港7年後得到香港永久性居民身份。

提出質詢的議員謝偉俊表示，當近期有兩名議員均提出相關的質詢，證明外傭短缺問題嚴重，絕非偶然。他批評當局長期歧視內地人士，而外傭居港7年後亦未能得到永久居民身份，卻優惠五眼聯盟等西方國家，質疑政治上是否正確。謝指時代已轉變，內地經濟變好，本港勞動人口不足，政府擔心內傭和外傭留港從事非法工作的想法已過時，應檢討入境條例。

在引入內傭方面，勞工及福利局局長羅致光表示，基於保安考慮，政府暫時沒打算改變入境條例，因非法工作的薪酬比家庭傭工的薪金高太多，故容易出現非法在港逗留的風險，而在政府打擊黑工時，外傭亦較容易識別。他又稱，曾有外傭對於未能得到永久性居民身份而提出司法覆核，終審法院已說明，外傭不屬於通常居住於香港，亦已澄清並不涉及歧視。

保安局副局長區志光解釋，引入外傭的目的是補充本地市場勞動力不足，而外傭決定來港前已清楚知道自己並非來港定居，沒有資格得到永久性居民身份。

另外，議員郭偉強則提出，即使澳門已開放聘用內傭一段時間，但因為內傭薪酬不便宜，在聘請方面亦有困難。他建議當局可以多宣傳本地家務助理，協助失業婦女就業。羅致光回應稱，僱員再培訓局有關家務助理的課程非常受歡迎，除了當局有提供平台予僱主尋找家務助理，坊間亦有約20多間社企設有聘用平台。