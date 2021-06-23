「神舟」科學團隊訪港　籲港青投身內地航天業

戚發軔向學生講解「失敗乃成功之母」的道理。(黃偉邦攝)

神舟十二號載人飛船上周四(17日)順利發射及交會對接，3位太空人展開為期3個月的太空任務。多位內地航天科學家近日訪港，將於今明兩日(23至24日)到理工大學及香港大學演講。今日首場於理大賽馬會綜藝館舉行，由中國工程院院士、神舟飛船首任總設計師戚發軔就《中國航天與航天精神》的主題演講，吸引逾200人入場，網上直播則有約150人觀看。

戚發軔回顧中國過去50年的航天科技發展及成就，並指太空是人類生活的第四環境，繼海陸空後一個拓展生活環境及主權的空間。探索宇宙的另一個原因，則是尋求資源及財富，尤其是地球稀缺的資源。

參與航天發展多年，戚指印象最深刻的是首顆研製的導彈「東風二號」發射失敗，自此明白做足地面實驗的重要性，但「失敗乃成功之母」。他歡迎香港年輕人加入內地航天業，期望日後在登月、火星採樣、木星考察方面都有所突破。

至於負責「神舟」、「北斗」、「嫦娥」等航天項目的科學家團隊則於昨日(22日)抵港，展開為期5天的訪問，科學家們將赴理工大學、香港大學及6所中學舉辦講座。