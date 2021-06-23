入樽機先導計劃推展半年　環保署指共收340萬個膠樽

環境保護署今年第一季開展為期一年的逆向自動售貨機(入樽機)先導計劃，分階段在全港各處設置60部入樽機，市民每交回一個膠樽可獲一毫回贈。環保署今日(23日)遞交立法會書面文件表示，截至6月13日，先導計劃已收集共約340萬個塑膠飲料容器，即平均每日收集共約4.6萬個 。

60部入樽機已先後於今年第一季分批推出，60個入樽指定地點中，以九龍灣德福廣場最受歡迎，5月份的回收數量為5.3萬個塑膠飲料容器，平均每次使用入樽機收集到的容器數量為7.6個；至於淺水灣影灣園商場、綠在葵青則回收數量最低，5月份的回收數量分別為2900及3200個塑膠飲料容器，相當於5月平均每日僅收集100個膠樽。

環保署表示，先導計劃的目的是測試入樽機在不同場地的實地應用及表現，該署在進行先導計劃期間一直密切監察各入樽機的相關數據，包括使用量，有需要時調整 入樽機的位置。

自先導計劃在今年1月25日推出至6月13日，計劃的承辦商一共接獲3,773宗查詢，主要關於入樽機操作及功能、接受的塑膠飲料容器、領取回贈及慈善捐贈等等。

環保署指，根據合約承辦商須每星期定期收集入樽機內的塑膠飲料容器不少於2次，並須於入樽機存滿膠樽後的4小時內提供收集服務，以確保入樽機運作及服務暢順。此外，入樽機亦設有實時監察系統，當儲存量達到上限的95%時，系統會自動通知承辦商安排收集塑膠飲料容器。