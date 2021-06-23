滙豐更新網上流動理財條款惹猜測　金融界議員：與國安法無關

滙豐銀行突然更新網上及流動理財條款，當中提及只供位於香港的客戶使用其網上及流動理財服務，隨即引起猜測，令港人憂慮若身處海外則不能使用有關服務。滙豐發言人及後澄清，香港客戶可如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務的計劃。金融界議員陳振英認為銀行只是「寫返清楚條款」，相信香港客戶在海外亦能享用服務，同時認為事件與《港區國安法》無關。

滙豐銀行昨日(22日)表示，更新條款是將目前的「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱。滙豐在其他營運地點亦有類似條款，就此事為客戶帶來不便而致歉。

陳振英今日(23日)解釋，本港各大銀行均有相關條款，由於有西方國家規定居民需申報銀行戶口作稅務用途，故銀行需要「寫返清楚」亦是理所當然。陳補充即使港人移民，只要按相關國家要求作出申報，則可以繼續操作在本港的銀行戶口。另一方面，若然香港客戶到外地旅遊或公幹，同樣可享受本港銀行的理財服務。

另外，陳振英指出有關銀行條款的生效日期，比國安法實施早很多，不認為條款改動與國安法有任何關係。他認為只要適當澄清事件並不會為銀行業帶來負面影響，相信不同客戶仍會選擇將資金投放於香港，他已接觸滙豐銀行作溝通。