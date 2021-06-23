改圖愈發像真　保安局建議窺淫罪涵蓋移花接木影像

香港的性罪行法律改革多年來停滯不前，至近年當局始就包含「偷拍裙底」罪行的窺淫罪完成諮詢，《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》正式進入立法程序。今(23日)保安局考慮公眾意見後表示，隨着科技發展，愈來愈容易偽造非像真的私密影像，因此決定把「移花接木」影像加入私密影像的定義，令相關影像同受窺淫罪規管，以保護受害人。

保安局表示，有公眾意見認為應在條例草案涵蓋「移花接木」影像， 即是把某人的臉部移至色情照片的情況，而局方亦理解隨着科技發展，非常像真的私密影像對事主的傷害，並不少於發放真實的私密影像。

因此經仔細考慮後，建議在《條例草案》的私密影像的定義上，加入條文涵蓋被修改以顯示某名個人私密部位的影像，或顯示其進行私密作為的影像，讓「未經同意下發布或威脅發布私密影像」的罪行適用經修改或移花接木的私密影像。

另外，為了顧及能否有清晰明確的定義，以及避免條例太過嚴苛令沒有犯罪意圖的人誤墮法網，新加入的條文中亦列明，需有一名持客觀標準及不受定型觀念影響之「合理的人」認為該被修改的影像描述該名個人，以取得平衡，剔除明顯並非描述受害人的影像，清晰界定罪行範圍。局方稍後會提交委員會修正草案予法案委員會考慮。