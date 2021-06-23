昂船洲貨船大火政府通報拖延　環境局：會檢視發放訊息安排

昂船洲對出海面一艘貨船於本月2日發生三級火，異味傳遍西九龍，受煙霧和氣味影響的居民數以十萬計，惟當局後知後覺於起火後5小時才向公眾通報事件。有議員就事件書面向環境局提問，要求交代訊息發放詳情。環境局今（23日）回覆稱，雖然火警期間，懸浮粒子濃度上升，但其最高濃度也沒有超出過往的最高幅度，並且只維持數小時，而空氣質素健康指數一直維持在低至中的級別，故環保署沒有另外發布嚴重空氣污染的警示，有關部門會檢視在類似事故時發放公眾訊息的安排及改善空間。

環境局回覆議員提問指，消防處就該事故已透過傳媒及其面書(Facebook)專頁，向公眾發布有關該宗火警的消息，並呼籲受煙霧影響的居民可暫時關閉門窗及保持鎮定。而當晚9時至凌晨2時期間，環保署空氣監測網絡中的葵涌和深水埗監測站的懸浮粒子濃度上升至較高的水平，維持數小時後逐漸回落至正常水平。

環境局指，雖然懸浮粒子濃度上升，但其最高濃度也沒有超出過往的最高幅度，並且只維持數小時，其24小時平均濃度亦無超出相關空氣質素指標，而其他污染物濃度在當晚維持在較低水平，因此空氣質素健康指數一直維持在低至中的級別，故環保署沒有另外發布嚴重空氣污染的警示。如空氣質素健康指數達到或預測將會達到10+(即級別達「嚴重」)，環保署會向公眾發布有關警示。

該局指，政府各部門不時會檢視應對事故的措施，如有需要會作出調整。就今次事件，有關部門會檢視在類似事故時發放公眾訊息的安排及改善空間，以提升發放訊息效率和服務水平。