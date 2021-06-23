金融界高層打針後獲免檢疫　僅2申請獲批　105宗被拒

政府容許來自金融機構、證券及期貨業和保險業、已接種疫苗的駐港及高層人員入境香港，可獲豁免強制檢疫。財經事務及庫務局今(23日)表示，截至昨日(22日)，在有關豁免檢疫措施下，金融監管機構及港交所共收到151宗申請，當中有2宗獲批准，另有105個申請被拒或撤回，而其他申請仍在處理中。有議員質疑審批過於嚴謹，亦有議員促將措施擴展至其他行業。

議員葉劉淑儀在立法會會議上指不少行業需要公務外訪，不解措施為何只惠及金融界。金融服務界議員張華峰認為，措施難積極促進雙邊貿易往來，關注政府會否與低風險、高疫苗接種率地區討論商務外訪雙向免疫安排。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指，考慮到不少本地機構有國際業務，在世界各地方有駐點，又指申請審批過程嚴謹是負責任做法，因要考慮機構業務是否跨地域，機構在外訪地方有駐點，及相關人員負責的工作範圍是否與駐點業務範圍有關聯等，強調在疫情下需要顧及大局，防疫抗疫是第一大要務。他又強調，是按業界需要推出此項目，而非要討好任何人或為了贏取掌聲。

食物及衞生局副局長徐德義表示如涉雙方政府討論，需要較長時間，因雙方均會提出條件，並考慮兩地疫情是否已達致相等情況才可開始討論，相信其他部門正跟進。

旅遊界議員姚思榮則指會議展覽業一直舉足輕重，但在疫情下大受打擊，令行業陷於停頓，關注政府可否考慮將措施擴展至該業界。許表示，理解其他業界會有相關訴求，但強調要以需求為本，若要將計劃推展至其他行業，需要確保在過程中有嚴格監察。