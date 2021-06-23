擾攘8年未規定私家車後座裝兒童安全帶　議員斥政府拖延

本港最近接連發生多宗嚴重交通意外，包括牽涉校巴的事件。外界一直建議立法規定將兒童安全帶裝置伸延至私家車的後座，但政府自2013年諮詢立法會後，經過8年仍未完成法例擬定工作，議員直言「交通意外一宗都嫌多，係咪仲可以拖落去」。

議員柯創盛今日(23日)在立法會提出質詢，指運輸業界及消費者委員會自2010年起，已一直呼籲政府將兒童安全帶裝置規定伸延至私家車的後座。而政府於2013年就建議諮詢立法會交通事務委員會，用了5年於2018年才向立法會報告進展，表示正擬定具體法例框架。柯直言至今仍未可以釋除公眾，特別是家長的疑慮，而「交通意外一宗都嫌多」，柯認為辦法總比困難多，政府當局不能夠再繼續拖延。

運輸及房屋局局長陳帆回應指，在2018至2020年期間並無12歲以下的乘客在交通意外中死亡，至於嚴重受傷數字分別是10宗、7宗及3宗。他提及最近在沙田發生涉及校巴的交通意外，當時載有55名學童的校巴失控剷上路邊石壆，他認為就事實觀察及檢視，學童因有佩戴安全帶，除擦傷外並無嚴重受傷，反映兒童的意識很高。

他續稱，雖未強制規定在私家車後座安裝兒童安全帶，但不論家長及兒童對佩戴安全帶的意識均相當高，已自覺安裝設備。至於政府就着在私家車後座安裝兒童安全帶的規定建議，提出採用兒童身高及年齡作為準則。他指出，政府自在2018年向立法會匯報後已開展法例擬定工作，審視多項複雜事宜，包括罰則、司機或車主的法律責任等，一直與執法部門商討並尋求律政司意見，而政府於制定細節後會再諮詢交通委員會，同時進行推廣工作。