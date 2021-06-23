議員促鼓勵樓宇建設綠化露台　政府指措施毋須改動

政府屢次強調香港將致力爭取於2050年前實現碳中和。有議員今日(23日)在立法會上指政府應鼓勵樓宇建設時設置露台及公用天台及空中花園作綠化之用。政府則回應指早前曾委託顧問檢討相關措施，認為現階段應維持環保設施豁免計入住宅發展項目總樓面面積的比例。

議員蔣麗芸指綠化露台令空氣更加流通，亦有助改善全球暖化，政府應鼓勵新建住宅單位設置露台。她又稱，「買樓送露台」受買家歡迎，賣家亦樂意促銷，更可有助於環保，反問何樂而不為？建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，政府多年前減少豁免樓面的面積計算，迫使發展商在地庫發展停車場，但地下停車場建造費用貴、沒有自然光及通風系統，變相十分不環保，促政府放寬相關措施。工程界議員盧偉國則希望政府按照建築的綠化程度，加大豁免住宅發展項目的總樓面面積。

發展局局長黃偉綸指政府一直有鼓勵綠化建築的建設，樓宇上空中花園面積部分可達全數豁免，並不需要納入住宅發展項目的總樓面面積，但早前委託顧問研究相關措施，認為現毋須改動。他舉例指新加坡、美國等都有推廣環保天台及戶外休憩區，政府未來會更有效推動優質及可持續的綠色建築。他對盧的建議表示理解，但指出相關措施較為複雜，擔心圖則與落實數據有落差將難以解決。至於地下停車場或許與環保準則相違背，政府指會聽取聲音及改善，力爭2050年實現碳中和。