不停車繳費明年實施　現有收費員去向欠安排　議員斥政府不負責任

本港隧道塞車問題嚴重，政府計劃於明年底開始於不同隧道推行不停車繳費系統，立法會今(23日)審議並三讀通過《2021年不停車繳費(雜項修訂)條例草案》，多名議員擔心實施不停車繳費後隧道收費員的生計和去向，批評政府只表示會鼓勵隧道營運商為員工提供培訓和轉職，政府自身卻沒有提供補償金，是不負責任之舉。

議員麥美娟指隧道收費員一職將會被淘汰，估計人數超過260人，批評政府態度不積極，沒有主動支援收費員和提供補償金，質問政府要撫心自問有沒有盡力協助收費員。麥直斥政府只稱會鼓勵營辦商為收費員提供培訓和安排轉職，卻沒有提及政府應負的責任。她指早前政府取消青嶼幹線收費並拆除收費亭，其中遣散收費員的做法顯示政府做法只是見步行步，將責任推卸予營運商，故希望政府能吸取經驗，盡快和工會溝通。

由於當局計劃於獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區先實施不停車繳費系統，其他較為繁忙的隧道則會稍後推行，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓質疑當局能否壓縮程序和時間，避免長時間出現兩類收費模式，引起司機混亂。

議員陳恒鑌亦指實行初期不同隧道將會有不同的收費模式，又有多種支付方法，憂會令司機感到混亂。他建議政府可以參考巴士不用繳付隧道費，將金額儲存至基金的做法，讓小巴和的士均不用付隧道費都好大困難，估計能鼓勵公眾使用交通工具。另外，他又認為隧道可因應時段調整收費，如繁忙時段外提供優惠，以及應將不停車繳費的措施擴展至政府和公營機構的停車場。

運輸及房屋局局長陳帆回應議員發言表示，不停車繳費系統除了能方便駕駛人士，措施實施後將會拆卸收費廣場，又能擴闊巴士站和其他交通設施，對其他交通工具的乘客亦有利。他指為了讓業界如小巴和的是車主分拆隧道費和適應新做法，會向車主提供交易紀錄月結單，並將繳費期限由7日增加至14日。對於隧道收費員的去向安排，他指政府會一直和營辦商保持溝通，鼓勵營辦商為員工提供培訓和安排轉職，又指新的隧道費服務商亦需要人員協助處理收費系統，當局將密切跟進員工安排的工作。