警破「大耳窿」及非法收債集團　拘19人包括7學生

過去半年，東九龍總區刑事部留意到刑恐、刑毀等案件有上升趨勢，經深入調查和情報收集後，鎖定一個在此段期間活躍的非法收數及高利貸集團，昨日(22日)展開代號「百雷」行動，以「洗黑錢」、「以過高利率放債」、「串謀刑事毁壞」及「串謀刑事恐嚇」等罪名拘捕19人(14至58歲)，當中包括7名學生，涉及23宗非法收債案件。

東九龍總區刑事部警司張嘉豪表示，涉案集團會透過社交媒體招攬「收數行動組」及吸引人借貸，從中收取高昂利息及手續費。當債仔無力償還時，集團會以按次支付形式，安排收數組成員以非法手段追討欠款。警方在昨日行動中拘捕15男4女，檢獲用過的漆油、收數紙、銀行存摺和提款卡等，而被捕人士有3分之2屬青少年，當中7人為學生，另有部分人有不同黑幫背景。

該總區重案組高級督察段玉衡講解該集團的運作模式，指其骨幹成員會利用俗稱「Cold Call」的推銷電話或在社交媒體發布訊息，誘使一些財困人士進行借貸，涉及的金額僅介乎2千至3千港元不等，同時亦標榜借貸過程快捷、免除簽署借貸文件，但會要求借貸人提供身份證資料、住址和家人資料等。

集團初時指示債仔每周將500港元利息存入傀儡戶口，債仔如欲還清債項，則需要一筆過連本帶利繳還，惟骨幹成員其後會拋出不同藉口，宣稱債仔因違反某些協議要「罰息」，當中部分案件要支付的利息超過5萬港元，亦即年利率逾1500%。當債仔無力抵債時，便會開始收到不明來歷的電話騷擾，並慢慢升級成住所被淋紅油、收到恐嚇訊息等情況。

另一方面，集團的骨幹成員負責策劃放數和安排成員開設傀儡戶口等工作，當中有人擔當中介角色，在社交媒體公開以「搵快錢」為噱頭，並利用「筍工推介」、「無學歷要求」等字眼吸引年輕人參與上述非法活動，每次支付500至800港元作報酬，並要求落手者在犯案後傳送現場相片作實。被捕人士中有部分人仍被扣查，警方的行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

東九龍總區防止罪案辦公室署理總督察馮家恒表示，比較2018年及2020年總區錄得的非法收債數字，案件宗數由478宗升至720宗，加幅近5成，而被捕人數則由12人激增逾4倍至63人，當中涉及的青少年則由2人躍升至15人。另外，若以今年首5個月與去年同期比較，被捕青少年佔比更由2成4升至5成6，可見青少年被利用作非法收債的案件有明顯升勢。

張嘉豪補充，警方高度關注青少年犯罪上升的情況，東九龍各部門聯同各界別持份者攜手宣揚正面及防罪訊息，較早前更成立一個青少年聚焦小組，與社署、學校和校長會代表及其他社福機構合作，盼透過協作方式向被捕青少年提供支援服務。