紀律部隊調薪報告書今出爐　警員起薪增至逾2.6萬元

《紀律部隊職系架構檢討報告書》今日(23日)出爐，紀律部隊職系架構檢討涵蓋約6.3萬名紀律部隊人員，分屬29個職系和超過100個職級。所有招聘職級的起薪點提高1個薪點和頂薪點提高2個薪點，以警員為例，起薪增至每月26,190港元，頂薪則增至38,365港元；而入境事務助理員職級的起薪點則額外多1個薪點，即22,725港元。入境處4個員工協會對入境處未能與其他一般紀律部隊同等的薪級點，表示極度失望。

公務員事務局發言人稱，政府會詳細研究檢討結果及建議，並諮詢相關持份者意見。收到相關持份者的意見後，政府會盡快就如何跟進報告書提出建議，並呈交行政長官會同行政會議作最後決定，目標是在今個立法年度內尋求立法會人事編制小組委員會以及財務委員會批准最終建議。

根據有關報告書，所有員佐級職系職級中，第二層晉升職級起薪點和頂薪點各提高2個薪點，最高晉升職級的起薪點和頂薪點分別提高2及3個薪點。入境處入境事務助理員職系則另有安排，入境事務助理員職級的起薪點和頂薪點分別提高2個薪點，調高後的起薪點為22,725港元；高級入境事務助理員職級的起薪點和頂薪點分別提高2個薪點；總入境事務助理員職級的起薪點和頂薪點分別提高2個和4個薪點。

就警務處方面，警長的起薪點和頂薪點分別提高2及4個薪點；警署警長的起薪點和頂薪點分別提高2及3個薪點。督察及警司職系薪酬亦有調整，非首長級主任級職級的起薪點和頂薪點分別提高1個薪點，以及於警務人員薪級表第55點新增一個增薪點，以提高總警司職級的頂薪點。報告亦建議，重新調整警務人員薪級表第20至30點，使薪點遞增率更平均，幅度介乎3%至5%，即介乎1,249至2,977港元。

該會亦建議在入境處、消防處、海關和懲教署各增設一個副處長/副關長/副署長職位的建議，有關職位的薪級全部定於相等於首長級薪級表第3點，即介乎208,500至227,600港元。

入境事務主任協會主席黎偉生表示失望，現時建議的調整只縮窄了部分職級的薪酬差距，並未能理順當中存在已久的不公情況，完全漠視入境處多年來的努力和貢獻；但即使面對不公平待遇，處方各人員仍會緊守崗位，克盡厥職。