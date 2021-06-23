藉資本投資基金注資重建空郵中心　議員質疑政府迴避立會監察

政府早前獲立法會財務委員會通過撥款，重建位於香港國際機場的空郵中心，造價總額為46.11億港元，料2027年底落成。立法會今日(23日)討論相關的政府議案，有議員指政府以資本投資基金撥款予香港郵政營運基金的安排奇怪，予人感覺政府有意迴避立法會的監察。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，有關撥款在上月初已獲財會通過，現在進行的議程只是會計上的安排，是由政府的「左袋撥入右袋」，形容安排奇怪，謝指出，香港郵政若可做到營運基金的原意，能自負盈虧，甚至賺取盈利，理應自行出資或借貸進行工程，何需向庫房求取資源？他又不滿局方過去解釋，香港郵政以營運基金方式運作，所以認為此模式較適合，惟由於局方及香港郵政即時回覆議員資料，故對今次議案沒有太大意見。

不過身兼工務小組委員會主席的謝又提及，不少議員對於近期多項同以注資形式推展的工程項目頗有意見，如數碼港擴建計劃及注資獎券基金等項目，就有別於一般工程項目，只需要交由事務委員會及財會討論，毋須工務小組委員會審批，況且政府提交資料太少，令議員難以有效審議，難以為庫房把關，甚至令人質疑政府是否刻意繞過立法會的監察。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，今次是政府整體的財務安排，希望有關部門可按接近商業方式營運，以及促使署方及早採用先進設計，透過配備智能科技及最新的機械處理，令空郵中心運作更有效率，應對跨境郵遞服務的需求及商機。他又強調絕對不會如謝所擔心，有關安排會削弱議員對部門的監察，指香港郵政每年都會向立法會提供公司及商業計劃。