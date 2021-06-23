「蛾禍」加劇　2500棵榕樹受襲　元朗成重災區

本港朱紅毛斑蛾幼蟲蟲害加劇，今年更有23棵古樹名木慘遭蠶食，樹葉變得稀疏。發展局局長黃偉綸今日(23日)回覆議員書面質詢時，指今年有約2,500棵榕樹受蛾蟲影響，當中元朗區屬重災區，高達1,749棵，估計朱紅毛斑蛾的幼蟲數量在過去一年大增，原因可能是天氣持續高溫及降雨量少，當局正嘗試引入新的治蟲技術，同時會向樹藝行業、從業員及市民推廣監察及治蟲方法。

黃表示，朱紅毛斑蛾的幼蟲以啃食樹葉為生，情況多見於榕樹，惟去年夏季有關情況較為明顯，而今年受蛾蟲影響的樹木數目亦較往年有所上升，主要集中在新界，最嚴重的首3個地區是元朗區、北區及屯門區，分別有1,749棵、395棵及280棵榕樹受蛾蟲影響。該些榕樹因葉片減少而外觀變差，但整體健康和結構狀況並無受嚴重影響。

黃續指，為阻止蟲害蔓延，樹木管理部門已加強派員作定期監測，並採取預防性的護養工作，包括加強清除蟲蛹等。另外，部門正嘗試引入新的治蟲技術，包括透過土壤注射法，讓除蟲劑浸透至樹葉，令啃食樹葉的幼蟲死亡；並向社會推廣監察及治蟲方法。