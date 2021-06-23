應《蘋果》要求查車牌時訛稱用途　公司東主被罰6000元

警方去年發現有車主的登記資料被上載至互聯網，調查後拘捕一名查冊公司男東主，指他透過運輸署網上系統查冊時，涉嫌訛稱是用作法律訴訟。該公司東主今（23日）在屯門法院承認6項「為着取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述」罪，被判罰款6000港元。案情顯示，被告警誡下指是應《蘋果日報》要求進行車輛查冊。裁判官水佳麗指，查冊服務對本港金融界相當重要，亦不會質疑傳媒查冊，但為了保障私隱，被告不應罔顧查冊的條件。不過，案中沒證據顯示被告的行為與網上起底事件有關，而被告查冊亦是應傳媒委託，案件嚴重性較低，故決定以罰款方式處理。

51歲的被告伍偉新，被控於2020年5月14日至8月23日期間，為取得6輛車的車輛細節證明書，明知而作出在要項上的虛假陳述，即表示他申請證明書是為了進行法律程序。被告本尚面對另外兩項「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，獲控方不提證供起訴，兩罪撤銷。

案情指，去年8月24日，一名車主的資料被發現刊登在不同社交平台及討論區。警方隨即展開調查，並拘捕被告。被告在警誡下稱，「係《蘋果日報》要求我申請（涉案車牌）車輛登記細節證明書，我申請完啲資料俾咗《蘋果日報》，啲紀錄全部save（儲存）咗喺我電郵」。被告及後在錄影會面表示，自己成立公司進行查冊服務，每次收取數十元作為服務費，而涉案車牌資料乃《蘋果日報》委託他申請，他申請後便把資料發送予一個「nextdigital.com」的電郵。

辯方求情指，被告早年在律師行任職查冊文員，其後自立門戶，開設公司替會計師行、傳媒機構等查冊。被告平日替律師行等查冊時，會填選作法律用途，而今次亦是隨意填選一個選項。就本案而言，被告只是應傳媒要求，相信對方是用作新聞用途，才查閱涉案資料，強調沒證據指其行為與洩露涉案車主資料的事件有關，事實上，部分資料在被告查冊之前，已經被上載至互聯網。案發後，被告已沒有再進行車輛查冊。