醫生涉發布女友性愛影片　控方申押後8.20再訊

34歲男醫生涉嫌在社交媒體平台上，多次發布其女友的裸照和性愛影片，因而被控4項發布淫褻物品罪。他早前否認控罪，案發原定今日(23日)在東區法院進行預審。惟律政司表示，翻看辯方電腦網絡專家撰寫的報告後，已重新審視案件，現階段會否繼續檢控仍是未知之數，加上控方需時找專家反駁辯方專家的意見，故申請將案押後。辯方不反對，裁判官遂批准控方申請，把案押後至8月20日再訊，期間被告續准保釋。

報稱醫生的34歲被告婁子堅，被控於2020年5月16日、5月17日和5月22日，先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即兩張女子X的照片及兩段女子X的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

辯方今日為被告申請匿名令，理由是在被告遭刑事檢控之前，案中女事主已向被告提出民事訴訟，她在有關入稟狀中使用了自己的真名，為免事主的身分曝光，法庭亦應該將被告匿名。惟主任裁判官羅德泉表示，看不到有何理據要保護被告的身分，事主在入稟狀中不介意公開她的名字，法庭已頒令不得披露事主的身分；加上被告與事主屬男女朋友關係，並非「風化案父女個種情況」，最終法庭駁回辯方的匿名令申請。